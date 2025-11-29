Главная » Город

Стало известно о третьей жертве ночной атаки на Таганрог 25 ноября

Скончалась ещё одна пострадавшая при атаке на Таганрог в минувший вторник. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

76-летняя женщина получила тяжёлые ранения во время воздушной атаки. Утром 25 ноября её доставили в Ростов. Медики сделали всё возможное, чтобы стабилизировать состояние пострадавшей. К сожалению, организм не выдержал — 29 ноября ранним утром женщина умерла.

«Скорблю вместе с близкими погибших. Семье умершей мы обязательно поможем. Этот вопрос, как и поддержка семей других раненых и пострадавших, находится на моём личном контроле», — написал Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

И добавил, что 29 ноября Таганрог вновь подвергся атаке.

«Последствия довольно серьёзные, ущерб ещё только предстоит оценить. Комиссия начнет эту работу, когда разрешат саперы и следователи. Здания мы восстановим, главное — при этой атаке люди не пострадали», — подчеркнул губернатор.

Напомним, 27 ноября Таганрог простился с двумя жертвами предыдущей ночной атаки — 28-летней Юлией Давыдовой и 18-летним Дмитрием Рядченко.

