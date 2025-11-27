Сегодня в Таганроге объявлен день траура — город прощается с жертвами вражеской атаки 25 ноября

Соболезнования родным и близким погибших выразила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Сегодня, 27 ноября, в Таганроге объявлен день траура в память о двух молодых людях, погибших во время массированной атаки БПЛА 25 ноября.

28-летняя Юлия Давыдова и 18-летний Дмитрий Рядченко получили ранения, несовместимые с жизнью. Похороны молодых людей состоятся сегодня.

«Скорбим вместе с каждой семьей, которая потеряла близкого человека. Мы рядом с теми, кто пострадал во время этого чудовищного преступления, направленного против мирного населения, — написала в своих соцсетях глава города Светлана Камбулова. — В такие моменты особенно остро чувствуешь, как важно быть рядом друг с другом, поддерживать и помогать».

Прощание с Юлией состоится в 13.30 в муниципальном зале прощания на территории Городской больницы скорой медицинской помощи по адресу: ул. Большой проспект, 16. Захоронение пройдет на Николаевском кладбище в 14.40. Прощание с Дмитрием состоится в 10.30 по адресу: 6-й Линейный, 151. Захоронение пройдет на Мариупольском кладбище в 12.20.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Город скорбит вместе с вами», — подчеркнула глава города.

Фото: ТГ-канал Светланы Камбуловой