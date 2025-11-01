Спортивная драма «Тренер», снятая в Таганроге, доступна на Кинопоиске

Посмотреть короткометражный фильм «Тренер», который снимался в Таганроге в 2023 году, теперь можно на популярном сервисе «Кинопоиск».

Картина рассказывает об обладателе олимпийского серебра по парусному спорту Александре. Спортсмен готовит учеников обычной детско-юношеской спортивной школы к чемпионату России. Впервые соревнования должны пройти под Таганрогом. По воле случая яхтсмен предотвращает крушение яхты богатого человека. Бизнесмен предлагает главному герою работу капитаном на выгодных условиях.

Зрителей ждут сцены парусной регаты, острые ощущения, опасность и спасение, отвага и достоинство.

Напомним, съемки проходили летом 2023 года на берегу Таганрогского залива в том числе на базе знаменитого городского яхт-клуба (территория ГБУ Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 3).

Главную роль в короткометражной ленте сыграл Евгений Климанов. В фильме заняты популярные актеры Михаил Горевой и Николай Ханжаров, а также известный ростовский журналист Владимир Добрицкий. Режиссером драмы «Тренер» выступила Анастасия Клинкова, продюсером — Лев Золотарев. Короткометражка снята по сценарию Сергея Кисина — автора книги и одноименного сериала «Ростов-папа».

Кинопроизводством занимались компания «New Film Production» и холдинг «ЕвроМедиа» при поддержке Института развития интернета.

На Кинопоиске фильм доступен по ссылке.

Отметим, что в социальных сетях «Тренера» посмотрели уже более 2 млн человек. Картина является обладателем нескольких престижных кинонаград.

Фото предоставлено холдингом «ЕвроМедиа»