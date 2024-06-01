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Фильм «Тренер», снятый в Таганроге, выиграл главную премию ИРИ

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Короткометражный фильм МИД «ЕвроМедиа», который снимался в Таганроге летом 2023 года, взял уже третью награду.

#В стране

Институт развития интернета (ИРИ) объявил победителей третьей национальной премии интернет-контента. В 2024-м году конкурс ИРИ для авторов социально значимых проектов в сети проходил в 22 основных и тематических номинациях.

В категории «Короткометражный фильм» главную награду получила спортивная драма «Тренер», созданная в 2023-м году компанией «New Film Production» и холдингом «ЕвроМедиа» при поддержке ИРИ. Ранее картина стала лауреатом казанского фестиваля «Зилант». А на всероссийском фестивале «Белая птица» в номинации «лучшая мужская роль» победил Михаил Горевой, — сообщает ИА «ЕвроМедиа».

В социальных сетях фильм по сценарию Сергея Кисина посмотрели уже более двух миллионов зрителей. Съемки проходили в Таганроге, на базе спортивной школы олимпийского резерва №3 и в акватории Таганрогского залива. Главную роль сыграл Евгений Климанов. В фильме заняты популярные актеры Михаил Горевой и Николай Ханжаров, а также известный ростовский журналист Владимир Добрицкий. Режиссером драмы «Тренер» стала Анастасия Клинкова, а продюсером кинокартины — Лев Золотарев.

Церемония награждения победителей состоялась 30 мая в киноконцертном комплексе «Мосфильм». Премию фильму получил руководитель холдинга «ЕвроМедиа» Владимир Денисов.

Фото: ИА «ЕвроМедиа»

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Таганрогская правда
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