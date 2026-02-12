Главная » Новости Ростовской области

На Дону полицейский дал взятку в 150 тыс. рублей коллегам из Госавтоинспекции

За это его дочь должна была получить водительские права без фактической сдачи экзамена.

В Новочеркасске по подозрению в даче взятки задержан сотрудник полиции. Следственным отделом на основании материалов, подготовленных УФСБ России по Ростовской области, возбуждено уголовное дело в по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По версии следствия, фигурант передал должностным лицам Госавтоинспекции «в одном из регионов страны» взятку в общей сумме 150 тыс. рублей «за содействие его дочери в успешной сдаче экзаменов» на водительские права, сообщила пресс-служба регионального следкоме.

В настоящее время подозреваемый задержан, по уголовному делу выполняются следственные действия. Также решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Фото: следком РО

