В Таганроге школьники вместе с сотрудниками чеховской библиотеки высадили кустарники

Акция прошла в рамках общероссийских Дней защиты от экологической опасности и библиотечного проекта «Через библиотеку к экологическим знаниям».

Новости Таганрога

В Таганроге состоялось мероприятие в рамках традиционной весенней экологической акции «День древонасаждения», которое объединило сотрудников «Центра естествознания и медицины» Центральной городской публичной библиотеки имени А. П. Чехова, педагогов и воспитанников Станции юных натуралистов, а также учащихся гимназии «Мариинская».

Акция была проведена 9 апреля в рамках общероссийских Дней защиты от экологической опасности и библиотечного проекта «Через библиотеку к экологическим знаниям». Специалисты библиотеки подготовили для школьников информационные памятки и рассказали об истории праздника. Первый Всероссийский День древонасаждения состоялся именно в Ростове-на-Дону 7 апреля 1910 года.

Практической частью мероприятия стала посадка кустарников на территории Станции юных натуралистов. Организаторы подчеркивают, что подобные акции — это важный вклад в экологию города и создание более здоровой среды для жизни его жителей.

Фото: ВК ЦГПБ имени А.П.Чехова

