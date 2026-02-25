Камерный оркестр Таганрога исполнит весенние мелодии во Дворце Алфераки

7 марта во Дворце Алфераки Таганрога состоится историко-музыкальный вечер «Весенние мелодии эпох» с участием муниципального Камерного оркестра, посвященный Международному женскому дню.

Камерный оркестр под руководством Игоря Тронова представит программу, где прозвучат произведения Антонио Вивальди, Филиппа Эммануила Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Жоржа Бизе и Сергея Рахманинова. Солисткой выступит Вера Терехова, а ведущей мероприятия станет старший научный сотрудник музея Алла Цымбал.

Начало в 16.00 в здании Историко-краеведческого музея на улице Фрунзе, 41. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(8634) 38-34-96.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге в проекте Даниила Топольского известные советские песни зазвучат по-новому.

Фото Владимира Прозоровского