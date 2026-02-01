Главная » #Образование

Социальный проект библиотеки Таганрога помог освоить  работу с компьютером 600 пенсионерам

На чтение 1 мин Опубликовано

В Чеховской библиотеке Таганрога в отделе «Электронный зал» реализуется социальный проект «В ногу со временем». Он позволяет пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья обучаться компьютерной грамотности бесплатно. Проект запущен в 2011 году. За время его реализации обучение прошли свыше 600 человек.

#Образование

Целью проекта является поддержка социальной активности и формирование у людей пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья навыков использования современных цифровых технологий в повседневной жизни.

За тринадцать занятий здесь можно получить минимум знаний, необходимых домашнему пользователю, чтобы свободно обращаться с компьютером: набирать и форматировать тексты, искать информацию в сети Интернет, обращаться с флешкой, просматривать видеофайлы, отправлять и принимать электронные письма, знакомится с электронными ресурсами библиотеки, пользоваться интернет-порталом «Госуслуги».

Программа рассчитана на 13 полуторачасовых занятий, которые проводятся раз в неделю. Теория на них закрепляется практикой.

Помимо занятий для слушателей курсов проводятся культурно-просветительские мероприятия (экскурсии, тематические часы, викторины и т.п.)

Записаться на компьютерные курсы можно, посетив библиотеку или позвонив в отдел по телефону: 8(8634) 340-332.

Ранее мы рассказали, что в начале февраля в Таганроге пройдут семейные научные выходные.

Елена ЗАХАРОВА

Фото предоставлено Чеховской библиотекой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости образование соцпроекты Таганрог Чеховская библиотека
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru