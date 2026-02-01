Социальный проект библиотеки Таганрога помог освоить  работу с компьютером 600 пенсионерам

В Чеховской библиотеке Таганрога в отделе «Электронный зал» реализуется социальный проект «В ногу со временем». Он позволяет пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья обучаться компьютерной грамотности бесплатно. Проект запущен в 2011 году. За время его реализации обучение прошли свыше 600 человек.

Целью проекта является поддержка социальной активности и формирование у людей пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья навыков использования современных цифровых технологий в повседневной жизни.

За тринадцать занятий здесь можно получить минимум знаний, необходимых домашнему пользователю, чтобы свободно обращаться с компьютером: набирать и форматировать тексты, искать информацию в сети Интернет, обращаться с флешкой, просматривать видеофайлы, отправлять и принимать электронные письма, знакомится с электронными ресурсами библиотеки, пользоваться интернет-порталом «Госуслуги».

Программа рассчитана на 13 полуторачасовых занятий, которые проводятся раз в неделю. Теория на них закрепляется практикой.

Помимо занятий для слушателей курсов проводятся культурно-просветительские мероприятия (экскурсии, тематические часы, викторины и т.п.)

Записаться на компьютерные курсы можно, посетив библиотеку или позвонив в отдел по телефону: 8(8634) 340-332.

Елена ЗАХАРОВА

Фото предоставлено Чеховской библиотекой