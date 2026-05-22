Снятие нерестового запрета в Ростовской области открывает сезон активной рыбалки

В Ростовской области с 1 июня отменяется нерестовый запрет на рыбалку. Об этом сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении.

Напомним, с 1 марта по 31 мая на водоемах региона действовали строгие ограничения. В этот период рыбачить разрешалось только с берега, вне мест нереста, используя исключительно поплавочные или донные удочки — с ограничением не более двух крючков на одного человека. Кроме того, был введен полный запрет на вылов в ряде водоемов: Махинском заливе, протоке Караич, реках Койсуг, Аксай, Черкесская, Тузлов и Грушевка.

Ограничения также распространялись на участки рек вблизи федеральных трасс и железнодорожных мостов (в радиусе 500 метров), и на отдельные зоны: реки Мокрая Чумбурка (Таганрогский залив), Северский Донец, Веселовское водохранилище, участок перед гирлом Миусского лимана.

Запрет был введен на время нереста, чтобы рыба могла беспрепятственно дать потомство. Кроме того, с 1 июня завершится и операция «Путина-2026», направленная на охрану нерестующейся рыбы. До 31 мая в регионе проводятся регулярные рейды как на воде, так и на суше. С 1 июня ограничения снимаются, и рыбаки смогут вернуться к привычным способам ловли.

Ранее мы рассказывали о том, что опытный рыбак из Ростовской области создал интерактивную карту лучших мест для ловли рыбы.

Изображение от freepik