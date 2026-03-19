Рыбак из Ростовской области Сергей Бронин разработал детальную карту лучших мест для рыбалки в регионе. Этот проект призван помочь любителям не только найти уловистые точки, но и избежать нарушений в период весенних ограничений.

Как рассказал Сергей Бронин порталу DonDay, идея создать такой ресурс зрела давно, поскольку ежегодно перед началом нерестового запрета рыбаки активно ищут информацию о разрешенных и запрещенных для ловли участках. Чтобы систематизировать эти сведения, энтузиаст собрал собственные данные.

На карту уже нанесено около 40 популярных локаций, включая Аксайские плиты, набережную Ростова, Веселовское и Цимлянское водохранилища, реки Маныч, Кизитеринку, Усть-Койсуг, Гниловский канал. Каждая точка снабжена точными географическими координатами.

Сергей Бронин подчеркивает: карта будет пополняться. Любой рыбак может прислать координаты своего «рыбного» места, и его тоже добавят в общий список.

Напомним, в Ростовской области продолжает действовать весенний нерестовый запрет на вылов рыбы, направленный на сохранение водных биоресурсов. Ограничения, введенные с 1 марта, продлятся до 31 мая и затрагивают ряд ключевых водоемов донского региона.

С 15 марта на водоемах области полностью запрещен вылов тарани и плотвы. Действует и запрет на ловлю щуки, который продлится до 15 апреля, при этом ограничение на ее вылов было установлено еще 15 января. Эти меры принимаются ежегодно, чтобы обеспечить рыбе возможность спокойно дать потомство и поддержать численность популяций.

На период запрета на территориях, где установлены ограничения, будет усилена работа инспекторов рыбоохраны, правоохранительных органов и общественных инспекторов. Нарушителям правил рыболовства грозит как административная, так и уголовная ответственность.

