В Таганроге из-за сильного снегопада движение автобусов по Комсомольскому спуску временно приостановлено

Автомобилистам также рекомендуют по возможности воздержаться от поездок.

В Таганроге из-за сильного снегопада и метели дорожное движение значительно затруднено. В этой связи движение нескольких автобусных маршрутов по Комсомольскому переулку приостановлено, сообщили в администрации города.

«В связи с погодными условиями, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, до расчистки проезжей части по ул. Комсомольский спуск, движение автобусов маршрутов: № 19, № 30, № 56, № 74 по данной улице осуществляться не будет», — говорится в сообщении.

По словам главы города Светланы Камбуловой, коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме, и, несмотря на критику, делают всё возможное для поддержания в городе порядка.

О начале движения общественного транспорта по Комсомольскому пуску информация будет размещена дополнительно.

Фото «Таганрогской правды» (для иллюстрации)