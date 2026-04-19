Слухи о массовой проверке переводов на карты граждан: ФНС и ЦБ еще не подписали соглашение об обмене данными

В России распространилась информация о том, что налоговые органы начнут массово проверять денежные переводы на карты граждан. Однако платформа «Война с фейками» опровергла эти сообщения, указав, что они основаны на неверной интерпретации реальных планов ведомства.

Как пояснили в Федеральной налоговой службе, усиленный контроль будет направлен исключительно на злостных неплательщиков и лиц, подозреваемых в финансовых махинациях. Речь идет о тех, кто с высокой вероятностью получает незадекларированные доходы, например, ведет бизнес без регистрации или умышленно уклоняется от налогов.

«Переводы на личные счета от близких родственников — в том числе частые и в рамках жизненных обстоятельств, но не связанные с предпринимательской деятельностью — не попадут под этот контроль», — подчеркнули в ФНС.

Таким образом, обычным гражданам, которые не скрывают доходы и переводят деньги друзьям или родственникам, а также тем, кто такие переводы получает, беспокоиться не о чем. Ключевым основанием для контроля является незадекларированный доход, превышающий 2,4 млн рублей в год. По оценкам, это может затронуть не 10 миллионов человек, а лишь около 3% экономически активного населения, то есть примерно 2,3 млн человек, и только при условии систематического получения прибыли от незаконной предпринимательской деятельности.

Важно отметить, что соответствующие меры пока не закреплены законодательно. Проект находится в стадии проработки: форма информационного обмена с Банком России еще не подписана, а критерии отнесения граждан к возможной проверке только обсуждаются.

