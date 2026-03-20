Сливал отходы: в Таганроге «серый возчик» заплатит штраф за нарушение правил благоустройства

Административная инспекция Ростовской области выявила незаконный слив отходов в Таганроге.

Административная инспекция Ростовской области продолжает пресекать незаконные действия в сфере обращения с отходами. В Таганроге выявлен очередной случай несанкционированного слива жидких бытовых отходов, что является серьезным нарушением экологического законодательства и правил благоустройства.

В ходе планового мониторинга инспекторы зафиксировали факт выгрузки отходов в неположенном месте. Подобные действия характерны для так называемых «серых возчиков», которые, экономя на услугах легальных полигонов, загрязняют городскую территорию.

«В отношении нарушителя составлен административный протокол, начата процедура привлечения к ответственности», — сообщает Ростадминспекция на своих информационных ресурсах.

Отметим, что системная работа по выявлению таких случаев ведется на постоянной основе, поскольку несанкционированные свалки наносят ущерб окружающей среде и создают угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию жителей. Контроль за соблюдением природоохранного законодательства и правил благоустройства остается одним из приоритетных направлений деятельности инспекции.

Фото: Тelegram-канал Ростадминспекции