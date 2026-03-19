В Таганроге водителя Ford Focus оштрафовали за опасный маневр на дороге

В Таганроге водитель автомобиля Ford Focus был привлечен к ответственности после того, как сотрудники Госавтоинспекции обнаружили в интернете запись его опасного маневра.

На видео зафиксировано, как автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора, что является нарушением пунктов 6.2 и 6.13 ПДД РФ.

«В ходе проверки установлена личность водителя — им оказался 36-летний житель города. В отношении нарушителя составлен протокол по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за проезд на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в Госавтоинспекции по Ростовской области.

В полиции напоминают, что соблюдение Правил дорожного движения — обязанность каждого водителя. Нарушения ПДД могут привести к тяжёлым последствиям для пассажиров и других участников дорожного движения.

Фото ГАИ по РО

