Следком установит, кто виноват в смерти 27-леней роженицы в медучреждении Ростова

В Ростове начато расследование после смерти молодой женщины в медицинском учреждении. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщила пресс-служба регионального Следкома, трагический инцидент произошел с 27-летней пациенткой в одном из городских медицинских учреждений после родов. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы выяснить все детали случившегося и установить круг лиц, чьи действия или бездействие могли привести к летальному исходу.

Для определения точной причины смерти по делу уже назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.

