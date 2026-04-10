Следком возбудил дело о подлоге против чиновника ФНС в Ростовской области

В Ростове-на-Дону задержан сотрудник налоговой службы по подозрению в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следкома.

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя начальника отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции ФНС России № 24. По данным следствия, в мае 2025 года чиновник, выйдя за рамки установленных сроков, незаконно привлек к ответственности индивидуального предпринимателя. Чтобы скрыть факт проведения проверки с нарушением регламента, он составил фиктивный акт задним числом, датированный июлем 2023 года. В этом документе была отражена якобы выявленная недоимка по налогам на сумму свыше 3,8 миллиона рублей.

«Злоумышленник задержан. Следствием рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По месту жительства и службы фигуранта, а также иных лиц проведены обыски», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела и выявления возможных соучастников.

