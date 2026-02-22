СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка на пожаре в Батайске

Следствие выясняет причины пожара в доме, где погибла оставшаяся одна девочка.

В Батайске следователи возбудили уголовное дело после гибели семилетней девочки на пожаре. Трагедия произошла в частном доме на улице Ивовой, где ребенок оставался один.

Трагедия произошла 21 февраля. Предварительно установлено, что в доме, где случился пожар, было печное отопление. Возгорание ликвидировано силами ГУ МЧС на площади 60 кв. метров. На месте ЧП обнаружено тело семилетней девочки.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщает Следком по региону.

В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Фото: Telegram-канал «Ростовский Следком»