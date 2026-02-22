Главная » Новости Ростовской области

СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка на пожаре в Батайске

На чтение 1 мин Просмотров 33 Опубликовано

Следствие выясняет причины пожара в доме, где погибла оставшаяся одна девочка.

Новости Ростовской области

В Батайске следователи возбудили уголовное дело после гибели семилетней девочки на пожаре. Трагедия произошла в частном доме на улице Ивовой, где ребенок оставался один.

Трагедия произошла 21 февраля. Предварительно установлено, что в доме, где случился пожар, было печное отопление. Возгорание ликвидировано силами ГУ МЧС на площади 60 кв. метров. На месте ЧП обнаружено тело семилетней девочки.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщает Следком по региону.

В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Ранее мы рассказывали, что  67-летний житель Дона погиб, пытаясь потушить пожар в своем гараже.

Фото: Telegram-канал «Ростовский Следком»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

МЧС погиб ребенок пожар происшествия Ростовская область ЧП
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru