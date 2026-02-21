Главная » Новости Ростовской области

67-летний житель Дона погиб, пытаясь потушить пожар в своем гараже

В Ростовской области погиб мужчина, получивший тяжелые ожоги при попытке самостоятельно справиться с пожаром в собственном гараже. Об этом информирует региональное главное управление МЧС России.

Трагедия произошла в ночное время в селе Новоандреевка Миллеровского района. Как сообщает ведомство, 67-летний владелец гаража на улице Донецкой предпринял попытку потушить возникшее возгорание собственными силами, что привело к получению несовместимых с жизнью травм. Прибывшие на место пожарные передали пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, однако медики оказались бессильны.

Огнеборцы оперативно ликвидировали огонь на площади 72 квадратных метров. Что послужило причиной пожара, установит дознаватель ведомства.

