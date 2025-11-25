СК возбудил уголовное дело о теракте после атак на Таганрог и Краснодарский край

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после ночных атак на Таганрог, Неклиновский район и Краснодарский край, произошедших в ночь на 25 ноября. По заявлению пресс-службы ведомства, «вооруженной агрессии подверглись гражданские объекты».

«Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ — террористический акт», — сообщили в комитете.

В настоящее время следователи проводят осмотр мест происшествий, изымают фрагменты беспилотных летательных аппаратов для последующих экспертиз, а также допрашивают свидетелей и пострадавших.

В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.

Ранее мы рассказали, что во время атаки БПЛА на Таганрог и Неклиновский район есть погибший, ранены 10 человек, двоих спасти не удалось.

Фото sledcom.ru