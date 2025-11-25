Главная » #В стране

СК возбудил уголовное дело о теракте после атак на Таганрог и Краснодарский край

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после ночных атак на Таганрог, Неклиновский район и Краснодарский край, произошедших в ночь на 25 ноября. По заявлению пресс-службы ведомства, «вооруженной агрессии подверглись гражданские объекты».

#В стране

«Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ — террористический акт», — сообщили в комитете.

В настоящее время следователи проводят осмотр мест происшествий, изымают фрагменты беспилотных летательных аппаратов для последующих экспертиз, а также допрашивают свидетелей и пострадавших.

В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.

Ранее мы рассказали, что во время атаки БПЛА на Таганрог и Неклиновский район есть погибший, ранены 10 человек, двоих спасти не удалось.

Фото sledcom.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака беспилотников новости СК РФ Таганрог теракт
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru