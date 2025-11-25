Главная » Город

Во время атаки БПЛА на Таганрог и Неклиновский район есть погибший, ранены 10 человек, двоих спасти не удалось

В ночь на 25 ноября была совершена массированная воздушная атака на Таганрог и близлежащие села Неклиновского района, которая началась примерно около часа ночи и длилась несколько часов. Жителей разбудили многочисленные звуки взрывов и гул самолетов. Как сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь, в результате атаки БПЛА один человек погиб, еще 10 жителей получили ранения, двое из них скончались в больнице от полученных ран.

По данным оперативных служб, повреждения получили лакокрасочный цех, складское помещение, ряд социальных объектов, 4 многоквартирных жилых дома, 12 частных жилых домов, 4 автомобиля. В частности, в селе Петрушино загорелся частный дом. В селе Весело-Вознесенка повреждения получила труба внешнего газопровода возле частного дома, после чего произошло возгорание. В Таганроге на улице Инструментальной повреждены фасад и окна в двух многоквартирных и одном частном доме, а также припаркованные автомобили. Информация еще уточняется.

«Атака врага этой ночью принесла большое горе — в Таганроге погиб один человек. Различные ранения получили еще 10 жителей Таганрога и Неклиновского района. Двум из них оказана помощь на месте, восемь человек доставлены в больницу. Выражаю глубокие соболезнования семье погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем, кто получил ранения», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Как уточнила глава города Светлана Камбулова, во время атаки в Таганроге повреждены два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад №17.  Все оперативные службы находятся на месте происшествия и продолжают свою работу по ликвидации последствий воздушной атаки.

«К сожалению, есть трое пострадавших и один погибший. Приношу искренние соболезнования семье. Никто не останется без поддержки — всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь», — подчеркнула глава города.

Утром рабочие группы начнут обход повреждённых домов для оценки масштаба ущерба. По результатам обследования будет принято решение о введении необходимого режима реагирования.

