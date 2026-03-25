СК по ЮВО разъяснил порядок подачи заявлений о пропавших военнослужащих

В военном следственном управлении Следственного комитета России по Южному военному округу напомнили гражданам о действующих каналах связи для оперативного решения правовых вопросов.

В частности, обращения, связанные с поиском пропавших без вести военнослужащих, следует в первую очередь направлять в военные следственные отделы гарнизонного звена или управления окружного уровня, так как именно эти структуры обладают необходимыми полномочиями и возможностями для всесторонней проверки доводов заявителей.

По вопросам, входящим в компетенцию военных следователей ЮВО, можно обратиться по адресу: 344004, г. Ростов-на-Дону, проспект Стачки, 42/1, или по телефону: 8 (863) 222-13-59.

Также доступны интернет-каналы:

официальный сайт gvsu.gov.ru,

мессенджер Telegram,

мессенджер MAX.

«Данные меры направлены на обеспечение доступности военных следственных органов для населения», — уточнили в ведомтсве.