Ситуацию со стихийной торговлей на рынке «Привокзальный» обсуждают жители Таганрога

Таганрожцы полагают, что на улице Москатова, на тротуаре около рынка «Привокзальный», появились новые очаги несанкционированной торговли.

Очевидцы пишут, что здесь торгуют овощами с бортов машин, продукты выгружаются прямо на асфальт, а после торговли остается мусор. Горожане задаются вопросом — власти усилили борьбу со стихийной торговлей, однако это место почему-то не замечают.

За комментарием «Таганрогская правда» обратилась в администрацию города.

«В Таганроге, по адресу: ул. Москатова, 6 официально функционирует сельскохозяйственный рынок ООО «Привокзальный». Очаги уличной торговли на территории рынка носят стихийный характер и являются незаконными. В адрес руководителя ООО «Привокзальный» направлено письмо о необходимости привести данную территорию в надлежащее состояние», — говорится в комментарии.

Уточняется, что в Таганроге работает мобильная группа по пресечению несанкционированной торговли в составе сотрудников администрации города и правоохранительных органов. В ходе рейдовых мероприятий «принимаются меры в рамках наделенных полномочий в соответствии с действующим законодательством».

На нарушителей составляются протоколы об административных правонарушениях по статье 8.2 «Торговля в неустановленных местах» и статье 5.1 «Невыполнение или ненадлежащее выполнение требований, установленных правилами благоустройства территорий» Областного закона Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях».

«При организации рейдов указанный адресный ориентир будет включен в план работы мобильной группы», — уточнили в администрации Таганрога.

