В Таганроге за незаконную торговлю на территории города нарушителям выписаны штрафы

Прошел очередной рейд с участием представителей областных ведомств.

В Таганроге состоялось мероприятие по выявлению и пресечению фактов незаконной торговли на территории города с участием представителей департамента потребительского рынка Ростовской области, областной административной инспекции, местной полиции и др.

Итогом проверки стали 12 протоколов о привлечении к ответственности за нарушение правил благоустройства, а также за нарушение организации торговли, сообщила в своем ТГ-канале директор департамента потребительского рынка РО Ирина Гелас.

Она напомнила, что осуществление торговли в неустановленных местах влечет за собой штраф на граждан в размере от 3 до 4 тыс. рублей; на должностных лиц – от 20 до 30 тыс. рублей; на юридических лиц – от 60 до 80 тыс. рублей.

Также в ходе таганрогского рейда выявлены четыре факта осуществления предпринимательской деятельности без лицензии. Теперь нарушителям грозит наложение штрафа с возможной конфискацией продукции.

Общий итог рейда по Таганрогу — 16 протоколов, что «наглядно демонстрирует острую необходимость борьбы с несанкционированной торговлей на территории не только Таганрога, но и всей Ростовской области», написала Ирина Гелас.

«Я вновь прошу всех жителей избегать покупок в подобных торговых объектах ради Вашей безопасности и здоровья, а также напоминаю, что каждый житель может принять участие в ликвидации таких нарушений на территории вашего муниципального образования, направив официальный запрос или оставив комментарий и (или) личное сообщение в наших социальных сетях!» — обратилась она к дончанам.

Фото: ТГ-канал Ирины Гелас