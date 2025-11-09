Ситуацию с отключением электричества в Таганроге контролирует прокуратура

В Таганроге прокуратура контролирует соблюдение прав жителей Таганрога, оставшихся без электроснабжения, сообщает telegram-канал областного надзорного ведомства.

Источник также сообщает, что организована проверка исполнения требований федерального законодательства в связи с аварийной ситуацией на высоковольтной линии.

«Вопросы соблюдения прав граждан, а также сроков устранения аварии и возобновления подачи электричества на контроле прокуратуры. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре Ростовской области.

Как сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова, к настоящему моменту специалисты ростовского филиала «Россети Юг» уже восстановили электроснабжение большей части потребителей, попавших в зону локального технологического нарушения. Были задействованы резервные схемы электроснабжения. Ремонтные работы продолжаются, они позволят оперативно дать свет в остальные дома в течение двух часов.

Фото из архива