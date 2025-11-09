Часть районов Таганрога осталась без электроснабжения

По информации ПАО «Россети Юг», 9 ноября произошло аварийное отключение высоковольтной линии.

«В ряде районов города отсутствует электроснабжение. Аварийные бригады уже работают и прикладывают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии», — сообщила 9 ноября в 11.15 глава Таганрога Светлана Камбулова.