Часть районов Таганрога осталась без электроснабжения

По информации ПАО «Россети Юг», 9 ноября произошло аварийное отключение высоковольтной линии.
«В ряде районов города отсутствует электроснабжение. Аварийные бригады уже работают и прикладывают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии», — сообщила 9 ноября в 11.15 глава Таганрога Светлана Камбулова.
Устранить аварийную ситуацию планируется в течение двух часов.
Фото: Россети Юг
