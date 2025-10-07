Ситуация с Приморским пляжем: комментарий администрации Таганрога

Таганрожцы снова подняли вопрос о состоянии Приморского пляжа, дно которого покрыто камнями.

Несколько дней назад, когда ветер отогнал море, жители и гости города, гуляющие по Приморского пляжу, «любовались» оголенным дном с камнями. Некоторые высказали мнение — такая природная аномалия как раз подходит для очистки прибрежной зоны.

Волнует горожан и территория пляжа, где нет песка и подходящей для полноценного отдыха инфраструктуры.

«Ежегодно при подготовке Приморского пляжа к началу купального сезона правообладателем — МАУ «Центр культурно-досуговой деятельности» — выполняется ряд подготовительных мероприятий, в том числе обследование и очистка дна акватории пляжа. Содержание пляжа осуществляется в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Таганрог», — прокомментировали ситуацию в городской администрации.

Фото Анатолия Ивашова