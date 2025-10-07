Главная » Город

Ситуация с Приморским пляжем: комментарий администрации Таганрога

На чтение 1 мин Просмотров 158 Опубликовано

Таганрожцы снова подняли вопрос о состоянии Приморского пляжа, дно которого покрыто камнями.

Город

Несколько дней назад, когда ветер отогнал море, жители и гости города, гуляющие по Приморского пляжу, «любовались» оголенным дном с камнями. Некоторые высказали мнение — такая природная аномалия как раз подходит для очистки прибрежной зоны.

Волнует горожан и территория пляжа, где нет песка и подходящей для полноценного отдыха инфраструктуры.

«Ежегодно при подготовке Приморского пляжа к началу купального сезона правообладателем — МАУ «Центр культурно-досуговой деятельности» — выполняется ряд подготовительных мероприятий, в том числе обследование и очистка дна акватории пляжа. Содержание пляжа осуществляется в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Таганрог», — прокомментировали ситуацию в городской администрации.

Ранее мы рассказывали, что депутаты Таганрога обсудили перспективы берегоукрепления Приморского пляжа.

Фото Анатолия Ивашова

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

администрация Таганрога благоустройство обратная связь пляжи Приморский пляж
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru