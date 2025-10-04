Депутаты Таганрога обсудили перспективы берегоукрепления Приморского пляжа

На заседании постоянной комиссии городской Думы Таганрога по архитектуре, строительству и муниципальной собственности говорили о берегоукрепительных мероприятиях на Приморском пляже.

Напомним, укрепление склонов призвано сохранять территорию парка от воздействия на нее водных течений. Заместитель начальника управления капитального строительства Наталья Симакова рассказала депутатам, что администрация Таганрога в лице ЦКДД занималась подготовкой и согласованием в госэкспертизе задания для проектирования объекта по реконструкции гидротехнических сооружений на территории Приморского пляжа (с устройством набережной и элементами благоустройства).

В июле 2023 году в ЦКДД получили положительное экспертное заключение Ростовоблстройзаказчика на проектные и изыскательские работы по данному объекту. Стоимость разработки проектной документации в 2023 году составила 7 638, 5 тыс. рублей, после чего документы направили для рассмотрения межотраслевому штабу по вопросам обеспечения проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов Ростовской области.

В ноябре 2024 года в Ростовоблстройзаказчике выявили необходимость внести некоторые изменения в границы береговой линии Азовского моря на участке, где собирались укрепить и продлить подпорную стену и обустроить набережную. Из Донского бассейнового водного управления после обращения администрации Таганрога ответили: внесение нужных изменений можно выполнить за счет средств заинтересованного лица, в данном случае, муниципального образования «Город Таганрог».

Стоимость работ по уточнению прохождения границы береговой линии Азовского моря в границах территории Приморского парка определили – это 570 тысяч рублей и отправили предложение: предусмотреть выделение необходимых средств при рассмотрении проекта городского бюджета в 2026 году.

Выслушав информацию, депутаты заинтересовались, на чьем балансе находятся волнорезы, расположенные рядом с данным участком, в акватории. Наталья Симакова пояснила, что акватория залива – федеральные земли, и волнорезы не являются муниципальной собственностью.

Председатель городской Думы Роман Корякин отметил, что в данном случае разумно было бы синхронизировать берегоукрепление с приведением в порядок волнорезов, и попросил выяснить, какие структуры отвечают за их состояние.

В прошлом году Агентство стратегических инициатив (АСИ) поддержало предложения властей Ростовской области по борьбе с обрушением берегов вдоль Азовского моря и пообещало включить их в «дорожную карту» стратегии развития Приазовья до 2040 года.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото из архива