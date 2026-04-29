Синхронистки из Таганрога заняли весь пьедестал на турнире в Адыгее

Из Майкопа юные таганрогские спортсменки привезли пять медалей различного достоинства.

С 23 по 26 апреля в Майкопе прошло открытое первенство Республики Адыгея по синхронному плаванию. Соревнования принимал Адыгейский республиканский физкультурно-оздоровительный комплекс. Спортсменки из Таганрога, воспитанницы СДЮШОР № 13, приняли участие в турнире в двух возрастных категориях: до 13 лет и 13–15 лет.

«По итогам выступлений Софья Ануфриева заняла первое место в дисциплине «соло». В дуэте Яна Ляшенко и Софья Ануфриева завоевали серебро. Бронзовыми призерами в групповых соревнованиях стали Ульяна Чавва, Мария Щербинина, Варвара Бугрова и Варвара Крюкова», — рассказали в спортшколе.

Организаторы и тренеры отметили упорную борьбу и достойные результаты спортсменок из Таганрога. Отдельную благодарность выразили тренерам-преподавателям за профессионализм, терпение и поддержку воспитанниц.

Фото: страница Вконтакте СДЮШОР № 13