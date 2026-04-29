Главная » Новости Таганрога

Синхронистки из Таганрога заняли весь пьедестал на турнире в Адыгее

На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Из Майкопа юные таганрогские спортсменки привезли пять медалей различного достоинства.

С 23 по 26 апреля в Майкопе прошло открытое первенство Республики Адыгея по синхронному плаванию. Соревнования принимал Адыгейский республиканский физкультурно-оздоровительный комплекс. Спортсменки из Таганрога, воспитанницы СДЮШОР № 13, приняли участие в турнире в двух возрастных категориях: до 13 лет и 13–15 лет.

«По итогам выступлений Софья Ануфриева заняла первое место в дисциплине «соло». В дуэте Яна Ляшенко и Софья Ануфриева завоевали серебро. Бронзовыми призерами в групповых соревнованиях стали Ульяна Чавва, Мария Щербинина, Варвара Бугрова и Варвара Крюкова», — рассказали в спортшколе.

Организаторы и тренеры отметили упорную борьбу и достойные результаты спортсменок из Таганрога. Отдельную благодарность выразили тренерам-преподавателям за профессионализм, терпение и поддержку воспитанниц.

Ранее мы сообщали, что более 200 юных яхтсменов из 22 регионов приедут на «Весенние паруса Таганрога».

Фото: страница Вконтакте СДЮШОР № 13

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

плавание победа Таганрог турнир хорошие новости
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru