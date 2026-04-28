Более 200 юных яхтсменов из 22 регионов приедут на «Весенние паруса Таганрога»

Всероссийские соревнования «Весенние паруса Таганрога» стартуют в акватории залива 30 апреля и продлятся по 4 мая. Состязания, которые будут проходить на базе областной спортивной школы олимпийского резерва № 3, станут отборочными на XIII летнюю спартакиаду учащихся России.

Город готовится принять более 200 юных спортсменов из 22 регионов страны. Участники в возрастных группах до 19, 18, 17 и 16 лет будут бороться за призовые места в шести классах яхт.

Парусный спорт в Ростовской области является одним из базовых, сейчас он активно развивается в шести муниципалитетах, где им занимаются более 950 человек. «Весенние паруса Таганрога» станут ярким событием и важным этапом в спортивной карьере многих юных яхтсменов.

Ранее мы рассказали, что 700 болельщиков посетили в Таганроге матч между ФК «Шахтер» и ФК «Севастополь».

Фото donland.ru

