Более 200 юных яхтсменов из 22 регионов приедут на «Весенние паруса Таганрога»

Всероссийские соревнования «Весенние паруса Таганрога» стартуют в акватории залива 30 апреля и продлятся по 4 мая. Состязания, которые будут проходить на базе областной спортивной школы олимпийского резерва № 3, станут отборочными на XIII летнюю спартакиаду учащихся России.

Город готовится принять более 200 юных спортсменов из 22 регионов страны. Участники в возрастных группах до 19, 18, 17 и 16 лет будут бороться за призовые места в шести классах яхт.

Парусный спорт в Ростовской области является одним из базовых, сейчас он активно развивается в шести муниципалитетах, где им занимаются более 950 человек. «Весенние паруса Таганрога» станут ярким событием и важным этапом в спортивной карьере многих юных яхтсменов.

