Школы и детсад Таганрога стали победителями регионального конкурса «Движения Первых»

Таганрожцы стали победителями и призерами регионального конкурса социальной активности первичных отделений детской и молодежной организации «Движения Первых», сообщила глава города Светлана Камбулова.

Участниками конкурса стали более 500 школ и детских садов Ростовской области, которые рассказали о своих моделях детского самоуправления. А также представили на суд жюри разработанные коллективные мероприятия и социально значимые инициативы.

В результате в треке «Образовательные организации общего образования» первое место у таганрогских школ №№ 10 и 35. Второе место у лицея № 7, школ №№ 25/11, 38, 27, 8 и 37. Бронзовым призером стала школа № 20.

В треке «Образовательные организации дошкольного образования» победил детский сад № 78.

«Победители и призеры будут отмечены призами — это стеллажи, баннеры и визуальные конструкции, колонки, кресла-мешки, сувенирная продукция, театральные костюмы. Все то, что поможет сделать школьные мероприятия еще ярче и интереснее», — отметила Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что таганрогские школьники и педагоги написали диктант «Технологии Победы».

Фото tagancity.ru