Школьников Таганрога обучают основам оказания неотложной помощи

Полученные знания и навыки школьники смогли проверить на муниципальном этапе всероссийского проекта «Чемпионат по оказанию первой помощи».

Гостями и экспертами турнира, который состоялся во Дворце молодежи, выступили главный врач Детской городской больницы Сергей Тимофеев, инструкторы Российского Красного Креста Светлана Заколодняя и Геворг Доброносов, волонтеры Национального центра Ольга Аверченкова и Виктория Куркурина, руководитель военно-спортивного клуба «Ставрос» Олег Овчаренко.

В муниципальном этапе чемпионата приняли участие 16 команд. Школьники прошли тестирование на специализированной компьютерной платформе, сдали теоретический экзамен, отработали навыки наложения повязок и жгутов, а также продемонстрировали основные приемы сердечно-легочной реанимации.

Победителем по итогам испытаний стала команда гимназии им. А.П. Чехова, она будет представлять Таганрог на региональном этапе соревнований. Среди призеров также оказались лицей № 4 (ТМОЛ) и Дворец детского творчества. Эксперты высоко оценили подготовку команд, их грамотные действия и глубокие знания в области оказания помощи в чрезвычайных ситуациях.

Проект «Школа первой помощи для Первых», в котором участвуют школьники Таганрога, реализуется с марта 2024 года Движением Первых, управлением образования Таганрога и главным врачом Детской городской больницы Сергеем Тимофеевым. В рамках занятий ребят знакомят с основными принципами оказания неотложной помощи и медицинской профессией.

Фото: страница Вконтакте Ольги Аверченковой