Школьники Таганрога создали подарки для военнослужащих в новой «Арт-лаборатории»

В Таганроге стартовал социально-творческий проект «Арт-лаборатория», направленный на творческое развитие школьников и поддержку детей в сложной жизненной ситуации.

Инициатором выступило местное отделение Движения Первых при поддержке городского управления образования.

Первая встреча в рамках проекта прошла 16 февраля, собрав учащихся из школ №№ 8, 10 и лицея № 7. Под руководством наставников ребята осваивали техники прикладного творчества, такие как мозаика из яичной скорлупы и декупаж, создавая декоративные панно на старых CD-дисках.

«Особое внимание участники уделили подготовке подарков для военнослужащих — они сшили из фетра матрешки-талисманы и написали письма со словами поддержки для бойцов, участвующих в специальной военной операции», — информирует управление образования Таганрога.

Эти послания и поделки планируется передать военным к Дню защитника Отечества.

Проект «Арт-лаборатория» только начинает свою деятельность, и организаторы обещают дальнейшие творческие встречи и общественно полезные инициативы для юных жителей города.

Ранее мы рассказывали, что В Таганроге продолжается акция «Тепло для Героев».

Фото управления образования Таганрога