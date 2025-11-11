Школьники из Таганрога получили сертификаты конкурса «Большая перемена»

Трое таганрогских школьников вошли в число победителей и призеров Всероссийского конкурса «Большая перемена». Они получили сертификаты в размере 200 тысяч рублей, которые смогут направить на свое образование.

Как мы уже сообщали, ученица школы № 9 Анастасия Смрчек стала обладателем титула «Лауреат I степени», а ее проекты будут предложены для реализации молодежным организациям страны.

Дипломы лауреатов II степени всероссийского конкурса вручены Алисе Бублик (лицей № 4, ТМОЛ) и Алексею Лукьяненко (лицей № 28).

Напомним, что «Большая перемена» — это флагманский проект Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», который реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Итоги нынешнего сезона были подведены в международном детском центре «Артек». Все победители конкурса получат дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы.

Фото tagancity.ru