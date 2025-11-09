Главная » Город

Школьница из Таганрога стала победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена»

На чтение 2 мин Просмотров 79 Опубликовано

Ученица таганрогской школы № 9 с углубленным изучением английского языка Анастасия Смрчек победила во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» и вошла в число 150 лучших старшеклассников страны.

«Большая перемена» — всероссийский конкурс для детей и подростков, являющийся флагманским проектом Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых». Конкурс помогает российским школьникам и учащимся зарубежных колледжей раскрывать свои таланты, получать поддержку наставников, находить друзей и единомышленников.

На днях победителем этого Всероссийского конкурса стала ученица таганрогской школы № 9 Анастасия Смрчек. Получить титул «Победитель Большой перемены» ей удалось со второй попытки. В 2024 году Анастасия дошла только до полуфинала.

Не отчаявшись и найдя в себе силы снова участвовать в конкурсе, таганроженка прошла все его нелегкие этапы. Предоставив собственный проект и решая индивидуальные «кейсы», в 2025 году она прошла в полуфинал, проводившийся во Всероссийском детском центре «Орленок». Там Анастасия в команде, состоявшей из незнакомых ей ребят, выполняла различные задания и придумала 3 новые проектные идеи. В итоге – пробилась в финал, где решала аналогичные задачи. Чтобы все было честно, за ребятами наблюдали эксперты, которые оценивали индивидуальные и командные компетенции участников. Каждая проектная работа Анастасии была продумана от и до. Неудивительно, что их признали лучшими. Наша землячка стала счастливым обладателем титула «Лауреат I степени», а ее проекты будут  предложены для реализации молодежным организациям страны.

Ранее мы рассказали, что Владимир Копылов из таганрогской спортшколы №1 стал лучшим тренером чемпионов.

Дмитрий ТИМАШУРИН

Фото предоставлено А. Смрчек

Большая перемена Всероссийский конкурс новости образование Таганрог школа № 9
