Школьницы из Ростовской области стали участницами творческой смены в «Орленке»

Лика Касаркина из Новочеркасска и Каролина Кубракова из Аксайского района, находящиеся на сопровождении ростовского филиала фонда «Защитники Отечества», победили в творческом конкурсе для семей защитников Отечества.

В числе 60 талантливых ребят они отправились в ВДЦ «Орленок» в Краснодарском крае.

Там при поддержке Государственного фонда «Защитники Отечества» организовали творческую смену «Памяти героев верны!». Ребята посетили народный музей «Блиндаж СВО», где узнали о подвигах российских бойцов. На творческих мастер-классах попробовали себя в танцах, вокале, игре на музыкальных инструментах, ораторском искусстве. А во время вечера легенд познакомились с историей и ценностями «Орленка».

В день подписания Указа о создании Государственного фонда «Защитники Отечества» участники смены написали добрые письма своим отцам-героям и бойцам в зоне СВО. Сами ветераны – частые гости смены. Во время «Диалогов о мужестве» и «Разговоров о важном» они рассказали о своем боевом пути и важности патриотизма.

Особое внимание на смене уделили многообразию традиций России, дружбе народов и взаимному уважению разных культур. В честь Дня космонавтики ребята побывали в «Путешествии по звездному небу» в астрономической обсерватории.

Кульминацией смены стал итоговый концерт «Памяти героев верны!». Ребята подготовили песни, хореографические и литературные номера о Родине, любви, силе духа и выразили благодарность защитникам.

Фото Ростовского филиала фонда «Защитники Отечества»

