В финал национального конкурса «Искра Юга 2025» вышли статьи о таганрожцах

30 января прошла церемония награждения финалистов «Искры Юга» — национального конкурса в области СМИ имени В.В. Смирнова. Три публикации, оказавшиеся в финале конкурса, связаны с историями таганрожцев. Вышла в финал и статья журналиста «Таганрогской правды».

Встречу вёл организатор «Искры» Владимир Козлов, который руководит редакцией журнала «Эксперт Юг» и НКО «Инновационные гуманитарные проекты». Он рассказал, что это 18-й сезон премии, и уже второй год, как данная премия стала носить имя Владислава Смирнова и изменила статус на национальный. Это стало возможным благодаря слиянию двух успешных проектов. Соорганизатором «Искры Юга» выступает банк «Центр-инвест».

Представители факультетов журналистики и медиакоммуникаций, главные редактора изданий и другие медиаэксперты – всего 23 человека, выбирали лучшие материалы в 11 номинациях, из 593 заявок. Материалы на конкурс прислали 166 редакций из 18 регионов.

«Финалисты и лауреаты приехали, чтобы принять участие в событиях финального дня, в том числе из Москвы, Краснодара, Липецка и даже Тюмени. Это свидетельствует о том, что премия, выросшая на Юге, действительно развивается как национальная, — отметил Владимир Козлов.

Сергей Кириленко, руководитель управления информационной политики правительства Ростовской области, приветствовал участников от лица правительства региона и поздравил финалистов и победителей конкурса «Искра Юга», а также напомнил журналистам про другие конкурсы — на премию Губернатора Ростовской области, «Безопасный Дон», «СМИ против наркотиков», и призвал не забывать в них участвовать.

В этом сезоне «Искры Юга» в финал вышли три публикации, связанные с нашим городом. Например, медиа-проект «Жизнь и смерть художника «Графа» Стуканова» в номинации «Лучший тематический проект на страницах медиа». Авторы – ростовская журналистка Галина Пилипенко, а также художник Юрий Фесенко и таганрогская галерея ZHDANOV, которые, вероятно, уже знакомы вам, в том числе и по публикациям в «Таганрогской правде».

В течение года авторы опубликовали на сайте RostovNews.Net 15 материалов о жизни и творчестве Леонида Стуканова.

В номинации «Лучший очерк» заявок оказалось больше всего – 120. Тем более приятно, что среди четырех финалистов с Таганрогом и его жителями были связаны работы двоих из них. Лауреатом премии стала Юлия Стус со статьей на сайте «Нация» «Мальчик с крыльями, создатель суперкомпьютеров». Очерк посвящен академику РАН Анатолию Каляеву — в проекте «Люди ЮФУ». Про академика Анатолия Каляева и замечательную династию ученых — его сына и внука мы также неоднократно рассказывали в своих публикациях.

А еще, финалистом «Искры Юга» в номинации «Лучший очерк» стала журналист «Таганрогской правды» Марина Даренская со статьей про таганроженку Екатерину Дюжикову «Искусство маленьких шагов… к здоровью» о том, как молодая женщина смогла вернуться к полноценной жизни, пережив IV стадию онкологии.

Фото Марины Даренской и предоставленные организаторами