Шесть медалей завоевали боксеры Таганрога на областных соревнованиях, получив путевки на чемпионат ЮФО

Боксеры Таганрога показали отличный результат на региональных соревнованиях, завоевав шесть медалей и обеспечив себе участие в следующем этапе.

С 3 по 8 февраля 194 спортсмена из разных городов Ростовской области боролись за право выступить на Чемпионате и Первенстве Южного федерального округа в рамках Чемпионата области среди мужчин и женщин и XVIII Спортивных юношеских Игр Дона 2026 года среди юношей 15-16 лет.

Таганрогская сборная увезла с турнира три золотые, две серебряные и одну бронзовую награды. Чемпионами области стали Максим Мызников (80 кг, МБУ ДО СШ №1, тренер Михаил Карасев), Александр Медведь (92 кг, СШОР №13, тренер Роман Карбовский) и Инесса Чучева (48 кг, СШОР №3, тренер Михаил Яновский). Серебро завоевали Ярослав Кацило (60 кг, МБУ ДО СШ №1) и Иван Карбовский (71 кг, СШОР №13), а бронзу — Даниил Бычков (60 кг, СШОР №13). Тренером Карбовского и Бычкова является Роман Карбовский, а Кацило и Мызникова — Михаил Карасев.

По итогам этих выступлений шесть таганрогских боксеров получили путевки на Чемпионат и Первенство ЮФО, где будут бороться за выход на всероссийский уровень.

Фото ВК «Таганрог спортивный»