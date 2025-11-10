Шесть электричек между Таганрогом и Ростовом на два дня изменят расписание

13 и 14 ноября из-за проведения ремонтно-путевых работ изменяется расписание шести пригородных электричек, следующих между Таганрогом и Ростовом, сообщает Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания.

13 ноября поезд № 6085 сообщением Таганрог – Ростов отправится из нашего города по графику — в 18.54, а прибудет в донскую столицу на четыре минуты позже – в 20.42.

В этот же день электричка № 6089 Таганрог – Ростов уйдет на две минуты раньше – в 17.43 и приедет в Ростов в 19.30 (-2 мин).

14 ноября электропоезд № 6080 Ростов – Таганрог отправится в путь на две минуты раньше и прибудет в наш город в 17.11 (-2 мин).

Электропоезд № 6508 сообщением Ростов – Таганрог отправится из донской столицы на 6 минут раньше – в 17.20, и прибудет к нам в 18.47 (-6 мин).

Поезд № 6089 выедет из Таганрога раньше на 20 минут – в 17.25 и финиширует на вокзале Ростов Главный в 19.12 вместо 19:32.

Электричка № 6511 сообщением Таганрог – Ростов стартует раньше на 4 минуты – в 17.16, а приедет в на конечную станцию по графику — в 18.55.

Поезда будут следовать со всеми остановками, согласно действующему графику движения поездов.

Фото СКЖД (из архива)