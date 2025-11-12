В первенстве Дона по футболу во всех возрастных категориях победили таганрогские команды

Призерами стали еще четыре команды из Таганрога.

В Ростове прошли финальные игры первенства Ростовской области среди команд игроков 2013, 2014 и 2015 годов рождения. В этих трёх возрастных категориях победили команды из Таганрога. Более того, все три финала получились чисто таганрогскими.

Среди игроков 2013 года рождения в финале встретились «Форте» и «Кудесники мяча». Игра закончилась со счетом 3:1.

Среди команд из игроков 2015 года рождения также первенствовала «Форте», которая в финале выиграла у «Кобарт СШОР-13» со счётом 2:1, а в матче за 3-е место «Таганрог СШОР-13» с минимальным счётом переиграл сверстников из Белой Калитвы. Таким образом, весь пьедестал в этой категории почёта заняли таганрогские футболисты.

В категории игроков 2014 года финальный матч не состоялся из-за массовой болезни футболистов таганрогского «Спартака». Здесь первое место без игры присудили «Форте».

В федерации футбола города особо отметили таганрогских болельщиков, которые приехали в столицу Ростовской области поддержать юных футболистов. Их баннеры и шумовая поддержка «только добавили колорита прошедшим матчам, а на трибунах царил настоящий праздник».

Фото: ВК «Таганрог спортивный»