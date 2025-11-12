Главная » Новости Таганрога

В первенстве Дона по футболу во всех возрастных категориях победили таганрогские команды

На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Призерами стали еще четыре команды из Таганрога.

Новости Таганрога

В Ростове прошли финальные игры первенства Ростовской области среди команд игроков 2013, 2014 и 2015 годов рождения. В этих трёх возрастных категориях победили команды из Таганрога. Более того, все три финала получились чисто таганрогскими.

Среди игроков 2013 года рождения в финале встретились «Форте» и «Кудесники мяча». Игра закончилась со счетом 3:1.

Среди команд из игроков 2015 года рождения также первенствовала «Форте», которая в финале выиграла у «Кобарт СШОР-13» со счётом 2:1, а в матче за 3-е место «Таганрог СШОР-13» с минимальным счётом переиграл сверстников из Белой Калитвы. Таким образом, весь пьедестал в этой категории почёта заняли таганрогские футболисты.

В категории игроков 2014 года финальный матч не состоялся из-за массовой болезни футболистов таганрогского «Спартака». Здесь первое место без игры присудили «Форте».

В федерации футбола города особо отметили таганрогских болельщиков, которые приехали в столицу Ростовской области поддержать юных футболистов. Их баннеры и шумовая поддержка «только добавили колорита прошедшим матчам, а на трибунах царил настоящий праздник».

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости спорт Таганрог футбол
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru