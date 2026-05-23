Сериал «Таганрог» вошел в число номинантов национальной премии ТЭФИ-2026

Военный 8-серийный фильм о таганрогском подполье поборется за ТЭФИ с четырьмя конкурентами.

Церемония вручения ежегодной премии пройдет в Москве 8 и 9 июня, сообщила пресс-служба Кино Mail. Награды будут вручаться проектам, которые впервые вышли в эфир в 2025–2026 годах. Всего в конкурсе участвуют 25 номинантов, распределенных по пяти жанровым категориям: детектив, драма, история, комедия и мелодрама. Многосерийный фильм «Таганрог» представлен в номинации «Исторический сериал» и поборется за победу с такими картинами, как «Хроники русской революции», «Константинополь», «Государь», «Душегубы. 1989».

Напомним, часть съемок сериала «Таганрог» проходила непосредственно в нашем городе. Сюжет посвящен деятельности таганрогского подполья в годы Великой Отечественной войны. Режиссером проекта стал уроженец Ростовской области Армен Назикян. В съемках фильма было задействовано более 4,5 тысячи актеров. Главные роли в фильме сыграли Алексей Красноцветов, Сергей Жарков, Данила Якушев, Юрий Батурин, Дарья Кукарских, Ольга Павловец и другие.

В Таганроге в съемках участвовали 23 профессиональных артиста театров донской столицы и нашего города. Остальные — актёры массовых сцен, среди которых были не только таганрожцы, но и свыше 50 воспитанников Движения первых из Ростовской области.

Фильм создавался в рамках проекта «Без срока давности». За производство отвечали компании «Триикс медиа» совместно с «Газпром-медиа холдингом» при поддержке Института развития интернета.

Сериал вышел в эфир в мае 2025 года и стал одним из самых просматриваемых. На данный момент, рейтинг картины на Кинопоиске — 7,9.

Фото Сергея Плишенко