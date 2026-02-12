Семьи в Таганроге могут получить сертификаты на 20 тыс. рублей для новорожденных

Электронный сертификат на 20 тыс. рублей выдают на каждого ребенка, рожденного с 1 января 2026 года.

В Ростовской области и Таганроге продолжается реализация новых мер поддержки семей с детьми. Так, в регионе уже почти 130 семей получили электронные сертификаты для новорожденных номиналом 20 тысяч рублей, которые начали действовать с начала этого года по инициативе губернатора Юрия Слюсаря.

Сертификат выдается на каждого ребенка, родившегося с 1 января 2026 года. Средства можно потратить на покупку товаров для малышей из утвержденного перечня, включающего 88 позиций, в определенных торговых сетях региона.

Для получения выплаты родителям необходимо в течение полугода со дня рождения ребенка подать заявление в органы соцзащиты или МФЦ по месту жительства.

«Важными условиями являются гражданство РФ, постоянное проживание в Ростовской области и наличие действующей банковской карты платежной системы «МИР», — сообщается на официальном сайте Правительства Ростовской области.

Полный список товаров и магазинов-партнеров опубликован на сайте регионального Минтруда.

Эта мера является частью комплекса поддержки семей в рамках национального проекта «Семья» и инициатив губернатора. Среди других нововведений — единовременная выплата в 100 тысяч рублей для будущих мам, обучающихся очно; создание пунктов проката вещей для новорожденных и запуск института «социальных нянь» во всех муниципалитетах Дона.

«Рождение ребёнка — это счастье и большая ответственность. И важно, чтобы в этот момент семья чувствовала поддержку», — написал Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

