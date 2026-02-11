Программа проката детских товаров в Ростовской области охватила свыше 1700 семей

В донском регионе планируют расширить сеть пунктов проката детских товаров.

В Ростовской области свыше 1700 семей в 2025 году получили во временное пользование детские товары через специальные пункты проката. Эта мера поддержки реализуется в рамках национального проекта «Семья» и позволяет родителям сэкономить на приобретении дорогостоящих предметов для ухода за малышами.

Как сообщили в региональном министерстве труда и социального развития, в прошлом году в области было открыто 32 таких пункта, в том числе и в Таганроге.

«В этом году мы планируем расширять сеть пунктов проката, чтобы они появились во всех городах и районах региона. Органы социальной защиты закупают порядка пяти тысяч предметов первой необходимости», — отметила заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская.

Ассортимент включает кроватки, пеленальные столы, коляски различных типов, в том числе для двойни, манежи, стульчики для кормления, автокресла и другие необходимые вещи. По запросам родителей перечень был расширен электрокачелями, подогревателями бутылочек и стерилизаторами.

Право на получение до трех предметов на одного ребенка имеют молодые семьи или единственный родитель в возрасте до 35 лет, студенты-очники, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, а также семьи участников специальной военной операции, информирует портал донского правительства.

Программа, стартовавшая в прошлом году, продолжает развиваться, делая поддержку для семей с детьми более доступной и адресной.

Отметим, что в Таганроге в 2025 году 84 семьи получили в пунктах проката детские вещи. Для оформления проката необходимо обратиться в управление социальной защиты населения города по адресу: пер. Мечниковский, д. 2, кабинет № 103. Контактный телефон: 8 (8634) 477-206.

Фото: donland.ru

