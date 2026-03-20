Сегодня таганрожцы встречают астрономическую весну

День будет равен ночи на всей планете.

Сегодня, 20 марта, наступило весеннее равноденствие — астрономическое событие, когда день по продолжительности равен ночи на всей планете. Это явление знаменует начало астрономической весны в Северном полушарии и осени — в Южном, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным расчётов, около 17:46 по московскому времени центр солнечного диска пересек небесный экватор, переместившись из южного полушария небесной сферы в северное. Для жителей северных широт это означает постепенное увеличение светового дня и потепление, в то время как в южном полушарии солнечная активность начнёт снижаться, приближая осенне-зимний сезон. В момент равноденствия граница между днём и ночью проходит почти точно от полюса к полюсу, деля Землю на две равные части, что и обеспечивает практически одинаковую продолжительность светлого и тёмного времени суток по всему миру.

Уже завтра это баланс нарушится: к северу от экватора день станет постепенно увеличиваться, а к югу — сокращаться. Такая динамика сохранится до 21 июня — даты летнего солнцестояния, когда в Северном полушарии будет зафиксирован самый длинный световой день в году, после чего его продолжительность начнёт уменьшаться, а в Южном полушарии, наоборот, расти.

Фото: скрин из ТГ-канала Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

