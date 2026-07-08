Сегодня до конца рабочего дня жители Северного жилмассива Таганрога будут без света

Ведутся плановые ремонтные работы.
Сегодня, 8 июля, ЮЗЭС проводит плановые ремонтные работы на ТП-30, об этом сообщили в МКУ «Управление защиты от ЧС». Работы продлятся с 9 до 17 часов.
В этот период без электроэнергии будут жители Северного района города. По окончании работ электроснабжение потребителей будет восстановлено в прежнем объеме.
Ранее специалисты компании «Россети Юг» напомнили потребителям о мерах безопасности вблизи энергообъектов.
Фото rosseti-yug.ru
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