О мерах безопасности вблизи энергообъектов напоминают специалисты компании «Россети Юг»

Специалисты компании «Россети Юг» напоминают жителям Таганрога о неукоснительном соблюдении правил обращения с электричеством, поведения вблизи энергообъектов, а также об особых условиях использования земельных участков, расположенных в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства.

В частности, в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Также категорически запрещается приближаться к оборванным, лежащим на земле, заборе или иных строениях проводам линий электропередачи (ЛЭП), ловить рыбу с использованием удочек и спиннингов, запускать воздушных змеев и радиоуправляемые летательные игрушки вблизи воздушных ЛЭП, проникать в трансформаторные подстанции, электроустановки и подниматься на опоры, набрасывать на провода посторонние предметы.

Все правила электробезопасности размещены на сайте компании «Россети Юг» в разделе «Электробезопасность». Там же можно оставить заявку на проведение урока электробезопасности для аудитории любого возраста.

Если Вы столкнулись с нарушением данных правил или сами оказались в опасности, сообщите по круглосуточному бесплатному телефону «Светлой линии 220» компании «Россети Юг» 8-800-220-0-220 (220 для мобильных устройств).

Памятка здесь.

