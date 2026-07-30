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Ночью ПВО уничтожила более 40 БПЛА в Таганроге и районах региона, в двух селах повреждены дома

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В ночь на 30 июля в Ростовской области силы ПВО уничтожили более 40 вражеских беспилотников — атаке подверглись Таганрог и ещё девять районов региона. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Город

По его словам, помимо Таганрога дроны были сбиты в Кашарском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Чертковском, Азовском, Аксайском, Тарасовском и Неклиновском районах.

«К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Неклиновском районе в селе Русская-Слободка в результате падения обломков БПЛА в доме повреждены два окна. Также накануне в селе Марьевка повреждена крыша и остекление дома. Пострадавших нет», — написал глава региона в мессенджере «МАХ».

В самом Таганроге в течение предыдущего дня в соцсетях мэра Светланы Камбуловой периодически появлялись предупреждения об угрозе применения беспилотников. Сообщение о том, что работают силы ПВО, опубликовали в первом часу ночи. К семи утра режим беспилотной опасности в Ростовской области ещё сохранялся.

Ранее сообщалось, что 29 июля жители домов в таганрогской зоне ЧС смогли вернуться в свои квартиры после проверки сапёров.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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