В Таганроге из-за ремонта водопровода на улице Дзержинского изменились маршруты пяти автобусов

30 июля в Таганроге специалисты «Водоканала» приступают к капитальному ремонту участка водопроводной сети диаметром 500 мм и протяжённостью 250 метров по улице Дзержинского — от улицы Железной до улицы Заводской. На время работ, до 10 октября, будет перекрыто движение транспорта на одном из участков. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Ремонт проводится по производственной программе «Водоканала». Контракт на выполнение работ заключили с компанией «Оникс-Континенталь», которая имеет многолетний опыт в строительстве сетей водоснабжения и водоотведения.

На время ремонта — с 30 июля по 10 октября — будет полностью прекращено движение по нечетной стороне улицы Дзержинского на участке от улицы Выгонной до улицы Железной.

Для автобусных маршрутов № 31, 35-т, 36, 73-б и 74 вводится временная схема: от улицы Москатова по улице Щаденко, затем по улице Бабушкина, по улице Социалистической, по переулку Парковому до выхода на улицу Дзержинского, а далее — по действующему маршруту.

Водителей личного транспорта просят внимательно следить за временными дорожными знаками и по возможности заранее выбирать пути объезда.

«Любые ремонтные работы — это временные неудобства, но замена изношенного трубопровода необходима: она позволит значительно повысить надёжность водоснабжения для жителей прилегающих кварталов и минимизировать риск аварийных отключений в будущем. Рассчитываю на ваше понимание», — обратилась к таганрожцам Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что на первый этап реконструкции БСМП Таганрога в 2026 году дополнительно направят 911 млн рублей.

Фото: мессенджер «MAX» Светланы Камбуловой