С весны в автошколах введут новые правила, увеличат часы практики, а теорию смогут преподавать онлайн

С 1 марта будущих водителей ждут значительные изменения в правилах обучения. Новые нормы коснутся как продолжительности практических занятий, так и формата изучения теории.

Как разъясняет портал Объясняем.рф, для тех, кто планирует получить права категории B, обязательная практика за рулем увеличится с 38 до 42 часов. Теоретический курс также претерпит изменения: его дополнят актуальными разделами. Полностью будет переработана программа по оказанию первой помощи при ДТП. Кроме того, появятся новые темы, посвященные правилам использования электросамокатов, электронным документам, таким как цифровые права и полис ОСАГО, а также рискам опасного вождения.

Важным нововведением станет возможность для автошкол переводить теоретические занятия в дистанционный формат. Преподаватели смогут проводить уроки онлайн, а посещаемость и успеваемость учащихся будут отслеживаться с помощью специального программного обеспечения. При этом учебные заведения сохранят право проводить занятия и в очном формате, по своему усмотрению.

Опытные водители, желающие открыть новую категорию, смогут сделать это быстрее. Им не придется проходить полный курс с нуля — достаточно будет освоить только дополнительные модули, соответствующие новой категории. Также расширяются возможности для обучения на категории B (такси), C и D (грузовики и автобусы). Теперь готовиться к экзаменам можно будет не только в автошколах, но и в таксопарках и на транспортных комбинатах, что особенно актуально для корпоративного обучения водителей.

