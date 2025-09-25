Главная » Новости Таганрога

С начала 2025 года Таганрог посетили более 55 тысяч туристов

Номерной фонд гостиниц в высокий туристический сезон в приморском городе был заполнен почти на 100%.

Такие цифры привел министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов на пресс-конференции, посвященной итогам туристического сезона 2025 года. Таганрог назван в числе локаций с наибольшим ростом популярности у туристов.

Отметим, что в нынешнем году Таганрог впервые был включен в круизные маршруты РЖД. 27 августа в город прибыл первый гастропоезд. В ноябре здесь сделает остановку железнодорожный туристический состав «На Юг», следующий из Москвы в Сочи.

Также летом в порт Таганрога пришвартовывались круизные лайнеры компании «Водоходъ» «Сергей Кучкин» и «Александр Радищев». Еще один, «Константин Федин», должен прийти 4 октября.

Приток туристов фиксируется в целом по донскому краю, который вошел в топ-10 регионов России по числу бронирований летом текущего года.

«В этом году наблюдается увеличение туристического потока по сравнению с прошлым. С января по июль 2025 года прирост туристов, приехавших в Ростовскую область, составил 985 тысяч человек, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 года», — сообщил глава Минэкономики региона.

Также министр подчеркнул, что современные туристы предпочитают короткие, но насыщенные путешествия и индивидуальные маршруты. Наблюдается увеличение интереса к экскурсионному туризму: всё больше путешественников включают в свои планы не только пляжный отдых, но и посещение культурных достопримечательностей и познавательных экскурсий.

Рост туристических поездок помимо Таганрога отмечается в Азовском, Аксайском, Красносулинском, Каменском, Константиновском, Неклиновском, Семикаракорском, Усть-Донецком районах Ростовской области. Эти территории обладают развитой туристической инфраструктурой, включающей ухоженные общественные зоны, достопримечательности и современные объекты размещения. В последнее время здесь активно развиваются кемпинги и глэмпинги, создаются комфортные условия для рыбалки, пляжного отдыха, пеших и велосипедных прогулок.

