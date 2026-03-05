До 22 марта электрички из Таганрога в Ростов увеличат время в пути

В марте пассажирам двух пригородных поездов, следующих из Таганрога в Ростов необходимо учитывать изменения в расписании. С 10 по 22 марта электрички будут следовать с увеличенным временем в пути из-за проведения плановых ремонтно-путевых работ.

Согласно скорректированному графику, отправление электропоезда № 6523 со станции в Таганроге останется прежним – 15.27. Однако далее по маршруту произойдут задержки. К примеру, остановка на станции Таганрог-Пасс. запланирована с 15.37 до 15.39 (плюс 1 минута к обычному времени стоянки), на станции Морская – с 15.57 до 15.59 (плюс 2 минуты). На последующих остановках – Синявской, Хапрах, Ростове-Западном и Темернике – стоянки также будут удлинены на 1-6 минут. Прибытие на конечную станцию Ростова ожидается в 17.05, что на 7 минут позже стандартного расписания.

Электричка № 6519 сообщением Таганрог – Ростов (курсирует в составе составного поезда № 6519/6404 Таганрог — Ростов — Батайск) до 22 марта будет отправляться из Таганрога по графику в 07.04, следовать по расписанию до станции Темерник там стоять 4 минуты и прибывать в Ростов в 08.41 (+4 мин).

Важно отметить, что поезда будут делать все предусмотренные остановки. Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки с учетом временных изменений.

Фото СКЖД (из архива)